Oude ziekenhuisbedden Spaarne Gasthuis op weg naar Moldavië

HAARLEMMERMEER - Het Spaarne Gasthuis begint het jaar met een goede daad. Het ziekenhuis heeft 45 'oude' bedden gedoneerd aan Stichting Werkgroep Urgenta, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ziekenhuizen in Moldavië.

De bedden zijn bedoeld voor een streekziekenhuis in de plaats Hincesti. Daar liggen patiënten op 50 jaar oude ziekenhuisbedden. Urgenta is van plan om alle bedden op die afdeling van het streekziekenhuis te vervangen met die van het Spaarne Gasthuis.

Urgenta ziet de donatie als een verlaat kerstgeschenk. "De bedden zijn heel hard nodig. We hopen ze in maart in het ziekenhuis in Moldavië te plaatsen”, meldt coördinator van Urgenta, George Hille.

Afhankelijk van donaties

Veel ziekenhuizen in Moldavië zijn afhankelijk van donaties van verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Het gaat niet alleen om ziekenhuisbedden, maar ook om spullen zoals couveuses en operatietafels.

Het Spaarne Gasthuis is heel erg blij om het streekziekenhuis te helpen. "Door de bedden niet weg te gooien, maar te doneren helpen we andere ziekenhuizen hun patiënten te voorzien van goede zorg. En dat begint bij goede spullen", aldus teamleider schoonmaak Jeroen Veenstra.