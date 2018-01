Mitchell Dijks mag weg bij Ajax, André Onana niet

Tijdens het trainingskamp in het Portugese Lagos liet Overmars weten dat Ajax doelman André Onana, net als aanvallers David Neres en Justin Kluivert, deze winterstop niet laat gaan.



Mitchell Dijks is de enige die weg mag. De Noord-Hollander keerde in 2015 terug bij Ajax, maar raakte onder trainer Peter Bosz op een zijspoor. Hij werd de tweede helft van het seizoen verhuurd aan Norwich City. Dijks mocht in de zomer al vertrekken, maar kwam alsnog aan spelen toe door blessures bij andere verdedigers. Nu Ajax een nieuwe linksback heeft gevonden in de Argentijn Nicolas Tagliafico, mag Dijks dus weer weg. Marc Overmars gaat ervan uit dat de 24-jarige verdediger 'zijn weg wel weet te vinden'.

Huntelaar

Klaas Jan Huntelaar verliet het trainingsveld in Lagos woensdag met kuitklachten. Ajax-trainer Erik ten Hag wil geen enkel risico nemen met de spits, omdat Kasper Dolberg twee maanden uitgeschakeld is met een voetblessure. De eerste competitiewedstrijd van Ajax is op zondag 21 januari tegen aartsrivaal Feyenoord.