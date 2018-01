Microsoft rekt vaderschapsverlof op: zes weken in plaats van twee dagen

MIDDENMEER - Goed nieuws voor mannen en vrouwen die voor Microsoft werken: de Amerikaanse techreus met vestigingen in Middenmeer en op Schiphol rekt het vaderschapsverlof voor personeel van Nederlandse vestigingen op van twee dagen naar zes weken.

De ruimere verlofregeling past in de trend van het bedrijf om vaders wereldwijd meer tijd met hun pasgeborene te gunnen. Ook aan vrouwen wordt gedacht: hun zwangerschapsverlof wordt met vier weken opgerekt naar twintig weken.

Bij adoptie gaat het verlof voor mannen en vrouwen van vier naar zes weken. Personeel dat voor een ziek familielid moet zorgen, kan eveneens op meer begrip rekenen. Zij krijgen voortaan vier weken verlof, zonder dat ze daarvoor worden gekort.

De vernieuwde verlofregelingen gaan gelden voor alle circa 1.000 medewerkers van Microsoft in Nederland. Die werken onder meer op het hoofdkantoor op Schiphol en in het datacentrum op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer.

Microsoft is niet het eerst techbedrijf dat ruimhartiger omgaat met zijn verlofregelingen. Eerder gaven ook Mastercard en ook ING vaders al meer lof. Vaderschapsverlof kan een interessant lokmiddel zijn bij het werven van bijvoorbeeld IT-talent.