Brand in woning Purmerend is aangestoken

PURMEREND - De brand die vanochtend woedde in een woning aan de Touwslagerstraat in Purmerend is volgens de politie aangestoken. De bewoners hoorden voor de brand begon een harde klap.

De brand brak rond 03.40 uur uit. Volgens de politie hoorden de bewoners ook iemand hard wegrennen. Toen ze gingen kijken zagen zij dat er brand was in de buurt van hun voordeur. Lees ook: Brand na explosie in woning Purmerend De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand bleef beperkt en niemand is gewond geraakt. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844, of anoniem via 0800 7000.