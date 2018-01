28-jarige Beverwijker stompt politieagent in gezicht

BEVERWIJK - Een 28-jarige Beverwijker heeft gisteravond een politieagent in het gezicht gestompt. De man is aangehouden. Op het politiebureau werd bij de man nog een wikkel gevonden met wit poeder: vermoedelijk cocaïne.

Rond 21.00 uur zag de politie een auto rijden in de omgeving van het Kerkplein in Beverwijk. Ter controle werd hij staande gehouden. De Beverwijker stapte uit en reageerde erg agressief.

De man wilde weer in zijn auto stappen, maar de politie hield hem tegen. Dat beviel de Beverwijker niet en hij sloeg één van de agenten in het gezicht. De man kon worden opgepakt, maar gaf tijdens zijn aanhouding nog een paar trappen na.

Wit poeder

Nadat de Beverwijker naar het bureau was gebracht, werd er bij hem een wikkel met wit poeder gevonden. De politie gaat ervan uit dat dit cocaïne is, maar dat is nog niet bevestigd.