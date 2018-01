De Peiling: Statiegeld op blikjes en plastic flesjes?

NOORD-HOLLAND - Steeds meer gemeenten vinden dat er statiegeld moet komen op blikjes en kleine plastic flesjes om zwerfvuil te voorkomen. Vind jij dat een goed idee of niet?

Statiegeld Alliantie

Ook Noord-Hollandse gemeenten zoals Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Waterland en Purmerend sluiten zich aan bij de Statiegeld Alliantie. Een organisatie van lokale overheden en milieu-organisaties die pleiten voor statiegeld op blikjes en flesjes.

Afvalberg

Jaarlijks komen in Nederland 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak terecht. In Nederland wordt al jaren gesproken over statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Terugbrengen

'Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren', zegt Floris van Hest van Stichting De Noordzee. 'Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen. Onderzoek toont aan dat het uitbreiden van het statiegeld naar kleine flesjes zorgt voor 70 tot 90 procent minder afval.'

Tegen statiegeld

De levensmiddelenindustrie en supermarkten zijn tegen het plan. Ze vinden dat de heffing van statiegeld en het apart inzamelen van de blikjes en flesjes te veel geld kost.

Wat vind jij?

Ben jij voor of tegen de invoer van statiegeld op kleine flesjes en blikjes? Hoe ga je voorkomen dat je ook dit statiegeldbonnetje weer vergeet als je bij de kassa van de supermarkt staat?

