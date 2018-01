Deel dit artikel:











Inbreker huurt slotenmaker voor woninginbraak Haarlem Foto: ANP

HAARLEM - Een slotenmaker is gisteravond gearresteerd nadat hij een slot uit een voordeur van een woning in Haarlem had geboord. Het bleek dat de 28-jarige Amsterdammer die de slotenmaker had ingehuurd niet de eigenaar van de woning was.

Rond 21.40 uur kreeg de politie een melding van de inbraak in een woning aan de Kleverparkweg. De 48-jarige bewoner hoorde herrie bij zijn voordeur vandaan komen en zag vanaf het balkon dat twee mannen bezig waren met het slot uit de deur te boren. De bewoner sprak de mannen nog aan, maar toen de Amsterdammer naar binnen ging belde hij de politie. Toen de politie aankwam, stond de slotenmaker buiten te wachten en was de inbreker nog in het pand. Beide mannen werden aangehouden. Tijdens zijn arrestatie verklaarde de slotenmaker dat hij niets wist van een inbraak en gebeld was voor een klus. Na verhoor is de man vrijgelaten, maar de politie onderzoekt nog wel of hij een rol bij de inbraak had.