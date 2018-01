Vrouw uit Huizen lanceert nieuw stembiljet

HUIZEN - Conny Bergé uit Huizen heeft een nieuw stembiljet gelanceerd. Op het biljet staan geen politieke partijen of namen van politici, maar onderwerpen als gezondheid, onderwijs, energie en het openbaar bestuur zelf.

"Tot nu toe hebben burgers over die onderwerpen eigenlijk geen enkele zeggenschap gehad. Ze kunnen niet aangeven wat ze belangrijk vinden", zegt Bergé tegen NH Nieuws. Volgens de vrouw uit Huizen kunnen mensen met haar stembiljet meer worden betrokken bij het openbaar bestuur.

"Inhoudelijker dan ja of nee"

Het nieuwe stembiljet zou tijdens de verkiezingen naast het reguliere stembiljet gebruikt kunnen worden. "Dan kunnen stemmers genuanceerd zeggen wat ze belangrijk en onbelangrijk vinden. Dat is in elk geval inhoudelijker dan alleen ja of nee."

Bergé denkt niet dat de politiek staat te springen om het nieuw bedachte biljet te gebruiken. "Raadsleden willen gewoon hun politieke partij promoten, maar ze zien denk ik ook wel dat burgers bij de inhoud betrokken moeten worden."