Gewonde bij ongeluk met twee auto's in Diemen

DIEMEN - Bij een ongeluk met twee auto's op de Diemerpolderweg in Diemen is iemand gewond geraakt. Volgens getuigen is de persoon met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat een auto ondersteboven op het wegdek terecht is gekomen. Het is onduidelijk of de gewonde in die auto zat. Ook is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Een berger heeft de beschadigde auto's meegenomen.