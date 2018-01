Geredde megakreeft Louis dood gevonden in aquarium Dolfinarium

HARDERWIJK - De megakreeft die voor de kerstdagen van het Haarlemse restaurant The Louisiana werd gekocht om hem een goede oude dag te bezorgen, is dood.

Dat meldt het Dolfinarium, waar Louis sinds zijn komst op 20 december een flink aquarium tot zijn beschikking had. In totaal heeft hij slechts elf dagen van zijn nieuwe onderkomen kunnen genieten, want reeds op oudejaarsdag gaf hij de pijp aan Maarten, zo meldt het park op Facebook.

Deskundigen van het Dolfinarium vermoeden dat zijn veronderstelde hoge leeftijd (rond de 80 jaar) in combinatie met de verandering van zijn leefomgeving zijn einde hebben ingeluid.

Louis wordt voor onderzoek overgebracht naar Texel, waar het Koninklijke Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) het dier zal onderzoeken.

Omdat Louis al twee weken dood is, kan de doodsoorzaak niet meer worden vastgesteld, zo laat een woordvoerder van het NIOZ weten. Wel zal Louis worden gebruikt voor onderzoek naar leeftijdsbepaling van kreeften.

Koopster Yvonne van Eerden is 'ondersteboven' van het nieuws, vertelt ze aan NH. "Het is doodzonde, vooral voor het dier zelf. Maar we hebben het helaas niet in de hand. Nu hebben we hem voor jandoedel door Nederland gesleept."

The Clean Ocean Foundation

Eigenaar van The Louisiana Fausto Albers besloot Louis in aanloop naar de kerstdagen te veilen. De opbrengst zou hij overmaken naar The Clean Ocean Foundation, een organisatie die zich inzet voor schonere zeeën.

Waar Louis volgens Fausto niet had misstaan als kerstdiner, besloot koopster Van Eerden hem een goede oude dag te bezorgen. Na contact met het Dolfinarium bleek het park zeer bereidwillig Louis een nieuw onderkomen te geven.