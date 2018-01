Deel dit artikel:











Deze Noord-Hollandse gemeenten zijn niet te bereiken via e-mail Foto: NH Nieuws / Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Even een vraag stellen aan je gemeente wordt steeds moeilijker. In Nederland zijn er meer gemeenten die er voor kiezen om geen e-mailadres op hun website te zetten. Ook in Noord-Holland zijn er zestien gemeenten die kiezen voor een contactformulier in plaats van e-mail.

Uit het Onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten blijkt dat sinds 2015 het aantal gemeenten in Nederland dat er voor kiest om geen e-mailadres op te geven, is toegenomen met 30 procent. Meerdere gemeenten in de provincie kiezen hier ook voor en laten inwoners een contactformulier invullen voor vragen of meldingen. Gevoelige informatie

"Van de gemeenten die enkel bereikbaar zijn per formulier vraagt maar liefst 72 procent om informatie die niet nodig is voor het beantwoorden van een vraag", laat de organisatie 'Wij Verdienen Beter' weten. Het gaat hier vaak om privacy-gevoelige informatie die mensen verplicht moeten invullen om een vraag te stellen. In Noord-Holland vraagt het grootste deel van de gemeenten om onnodige informatie. Volgens de organisatie duurde het vaak lang voordat zij antwoord kreeg op hun vragen. In de e-mailsgedraglijn voor overheden staat dat vragen binnen twee werkdagen beantwoord moeten woorden, toch lukte dit negen Noord-Hollandse gemeenten niet. Slechtste score

Van alle gemeenten in de provincie scoort Castricum het slechtst in het onderzoek. Zij heeft geen e-mailadres op haar website staan en hebben nooit een antwoord geven op de vraag van 'Wij Verdienen Beter', die het onderzoek heeft uitgevoerd. Kijk hieronder of jouw gemeente wel of niet een openbaar e-mailadres op de website heeft staan: