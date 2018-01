Deel dit artikel:











Mysterie rond alpaca Teddy nog niet opgelost Foto: NH Nieuws/ Sam Hagens

SASSENHEIM - Een week na de vondst van een alpaca in het centrum van Haarlem, is nog niet bekend wie de eigenaar is van het dier. De alpaca, die de naam Teddy heeft gekregen, werd op 3 januari in Haarlem door de politie gevonden en naar een alpacaboederij in Sassenheim gebracht.

"De vorige eigenaar heeft contact opgenomen, maar we zijn op zoek naar de huidige eigenaar. Die heeft nog niet gebeld", zegt Rick de Mooij van de alpacaboerderij. Volgens De Mooij gaat het goed met Teddy. "Hij doet het hartstikke goed. Het is een lief dier en hij loopt niet in de weg. Hij heeft ook andere soortgenoten om zich heen. Dat is belangrijk, want het zijn kuddedieren." Lees ook: Alpaca Teddy gevonden bij studentenflat: voorlopig opgevangen op boerderij De Mooij vindt het raar dat de eigenaar zich nog steeds niet heeft gemeld. "Als je eigenaar bent van een dier, neem ik aan dat je graag wil weten waar hij is. Ik denk dat hij van de alpaca af wilde." Als de eigenaar geen contact opneemt met de politie, kan Teddy bij de boerderij in Sassenheim blijven, zegt De Mooij.