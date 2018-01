Havik/Stroetinga tweede in Zesdaagse van Rotterdam

AVENHORN - ROTTERDAM Noord-Hollander Yoeri Havik is samen met zijn koppelmaat Wim Stroetinga als tweede geëindigd in de Zesdaagse van Rotterdam. De Belgische baanrenners Kenny De Ketele en Moreno De Pauw wisten de 36e Zesdaagse van Rotterdam te winnen.

Het was het eerste Belgische succes in het Rotterdamse wielerevenement sinds de overwinning van de vermaarde Eddy Merckx en Patrick Sercu in 1976.

De Ketele en De Pauw waren ongenaakbaar in Ahoy. Ze wonnen met maar liefst vier ronden voorsprong op Yoeri Havik en Wim Stroetinga. De Fransen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas eindigden als derde op vijf ronden. De vierde plaats was voor het Nederlandse koppel Niki Terpstra/Dylan van Baarle.