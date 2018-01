Deel dit artikel:











Bejaarde vrouw (83) "hevig ontdaan" na gewelddadige overval Amsterdam-Zuidoost Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Een bejaarde vrouw van 83 jaar is maandag het slachtoffer geworden van een gewapende overval in Amsterdam Zuidoost. Dat gebeurde rond 17.20 uur in een woning aan de Kneppelweg.

Het slachtoffer raakte niet gewond, maar is volgens de politie "hevig ontdaan" door het voorval. De dief is er vandoor met diverse persoonlijke bezittingen. Lees ook: Beelden vrijgegeven van gewelddadige overval administratiekantoor Amsterdam-Zuidoost Getuigenoproep

De politie is direct begonnen met een onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.