Automobiliste rijdt lantaarnpaal uit de grond en belandt in sloot Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services

AKERSLOOT - Een automobiliste is vanochtend gewond geraakt toen ze met haar auto in een sloot langs de Geesterweg in Akersloot reed.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover NH Nieuws. De vrouw wist op eigen kracht uit het voertuig te klimmen, maar raakte daarna alsnog korte tijd onwel. Ze is met onbekend letsel naar het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, maar de politie bevestigt - zoals te zien op de foto - dat de vrouw op de afrit van de A9 een lantaarnpaal uit de grond gereden voordat ze in de sloot terechtkwam.