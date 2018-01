Drukte op wegen rond Amsterdam en Haarlem door ongelukken en pechgeval

AMSTERDAM - Op meerdere snelwegen in de provincie loopt het verkeer vanochtend door uiteenlopende oorzaken vast. Op de A8, A9 en A10 kom je in de file terecht.

Voor verkeer dat vanaf de A8 de Coentunnel inrijdt, is door een ongeluk met drie busjes in de tunnel een rijstrook minder beschikbaar. Het ongeluk gebeurde vlak na de Coentunnel. Over slachtoffers is niets bekend.

Ook op de binnenring van de A10 is een ongeluk gebeurd. Ter hoogte van knooppunt Watergraafsmeer zijn twee auto's gebotst, die sindsdien op de vluchtstrook staan. De VID raadt automobilisten aan hun snelheid aan te passen.

Op de A9 richting Alkmaar staat ter hoogte van de afrit Haarlem-Zuid een vrachtwagen met panne. Het pechgeval zorgt voor de nodige drukte rond de afrit Haarlem-Zuid. de rechterrijstrook is daar afgesloten. Kort daarna vond er op dezelfde plek ook een ongeluk plaats. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.