Uitslaande brand in rijtjeshuis Hoofddorp geblust

HOOFDDORP - HOOFDDORP In een rijtjeshuis in de Prinses Margrietstraat in Hoofddorp heeft vanochtend een uitslaande brand. Op foto's is te zien dat een ruimte op de eerste verdieping in lichterlaaie stond.

Inmiddels is brand geblust, zo ziet NH-verslaggever Bart van Zutphen. Een bewoonster heeft mogelijk rook ingeademd en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, zo vertelt haar zoon tegen NH Nieuws. Er is niemand gewond geraakt, bevestigde een woordvoerder van de Veiligheidsregio eerder. Getuigen laten weten dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een elektrisch deken of warmtetapijt, maar dat kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio nog niet bevestigen.