Auto op A7 zwaar beschadigd door gevallen ijsplaat

PURMEREND - Een automobiliste op de A7 kreeg gisteren de schrik van haar leven toen er tijdens het rijden plotseling iets hards op haar auto viel. De klap was zo groot dat het een grote ster in het glas veroorzaakte.

Wat bleek? Op de aanhanger voor haar lag nog bevroren water dat door de oplopende temperatuur losliet. Dat stuk ijs viel bovenop haar raam en dakraam en veroorzaakte flinke schade, schrijft de politie Purmerend op Facebook.

Voor de politie is het incident reden om automobilisten te waarschuwen hun auto goed ijsvrij te maken voordat ze de weg op gaan. Vandaag is dat niet nodig, want met een temperatuur van ongeveer 8 graden boven nul is er van vorst geen sprake.