Brand na explosie in woning Purmerend

PURMEREND - In een woning in de Touwslagerstraat in Purmerend heeft vanochtend brand gewoed. Volgens bewoners van de straat werd de brand voorafgegaan door een explosie.

"Ik hoorde een luide knal en even later sirenes", vertelt een buurtbewoner tegen NH. Bewoners stonden enige tijd in hun nachtkleding op straat en volgden de verrichtingen van de gealarmeerde brandweer. Die had het vuur in de uitbouw van de woning snel onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de omvang van de schade is niets bekend.

Onderzoek

Volgens getuigen zijn de explosie en brand mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie kan dat nog niet bevestigen. Forensische opsporing komt in de loop van de ochtend naar de straat om onderzoek te doen.