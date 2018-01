Steeds meer Noord-Hollandse gemeenten willen statiegeld op blikjes en kleine flesjes

NOORD-HOLLAND - Steeds meer Noord- Hollandse gemeenten sluiten zich aan bij de statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux, meldt Trouw. Het initiatief is onder meer in het leven geroepen om het heffen van statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes.

De statiegeld-alliantie begon in november met 21 leden. In een paar maanden is het aantal aangesloten organisaties en gemeenten in Nederland en België opgelopen tot 101. Daar zitten 29 Nederlandse gemeenten bij, waaronder Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Waterland en Purmerend.

Eind november startte de alliantie met onder meer met de Gezonde stad en de Zwerfinator uit Purmerend. Die laatste bestrijdt zwerfafval en plastic soep door afval op te rapen en gastlessen en workshops te geven.

Lees ook: 'Zwerfinator' strijdt met prikker en vuilniszak tegen honger in Afrika



In maart wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.