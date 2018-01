BC Apollo kansloos in de bekercompetitie

AMSTERDAM - BC Apollo is uitgeschakeld in de bekercompetitie en kon zich dus niet plaatsen bij de laatste acht. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe werd thuis volledig overlopen door Den Bosch: 58-104.

Het is ook niet makkelijk voor de Amsterdammers, die chronisch geldgebrek hebben en vlak voor de Kerst een van de topscorers kwijtraakte aan Rotterdam. De uit Syrië gevluchte international Michael Mandaly, die sinds het begin van het seizoen in Amsterdam speelde, kon in Rotterdam veel meer verdienen en accepteerde het contract dat hem werd aangeboden. Dat scheelt wel zo'n twintig punten per wedstrijd voor de Amsterdammers en een hoop ervaring.

Jonge spelers

Veel moet nu komen van de lange mannen, Berend Weijs en Max van Schaik. En waar aanvoerder Dimeo van der Horst in het begin van seizoen met Mandaly aan zijn zijde ook veel kon scoren, lukt dat nu minder. Van der Horst heeft bovendien last gehad van zijn rug. Faijdherbe is nu wel gedwongen om jonge spelers veel meer speeltijd te geven. Het talent is er wel, maar de ervaring ontbreekt.

Slecht eerste kwart

Den Bosch maakte in de bekerwedstrijd van vanavond meteen in het eerste kwart al het grote verschil: 10-36. Hoewel Apollo Den Bosch in het tweede kwart verdedigend wat meer weerwerk bood, werd het verschil niet verkleind en gingen de ploegen met 24-60 rusten. In de tweede helft zagen de Amsterdammers de achterstand alleen nog maar verder oplopen tot de 58-104 eindstand.