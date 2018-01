Lizemijn uit Opmeer ontwerpt logo voor Golden Globes

OPMEER - Lizemijn Libgott uit Opmeer kalligrafeert al lange tijd voor de lol. Kortgeleden werd haar hobby naar een hoger niveau getild toen ze werd gevraagd om voor de Golden Globes een logo te ontwerpen. "Eerst geloof je dat eigenlijk niet. Het is echt een hobby. Ik doe het puur voor mijn plezier", zegt ze tegen NH Nieuws.

Pas toen ze in een e-mail zag staan dat de organisatoren van de Golden Globes een kalligrafie-ontwerp van haar nodig hadden, geloofde ze het. "Ze vroegen of ik hun logo voor de 'Red Carpet Live' kon recreëren. Bij dat evenement laten Angelina Jolie en andere bekende mensen zien wat ze hebben aangetrokken op de rode loper. "Voor ik het wist zat ik in een televergadering met de organisatie van de Golden Globes in Amerika."

Instagram

De organisatoren kwamen bij Lizemijn terecht dankzij haar instagram-account. "Er is veel over me geschreven op internet, waardoor ik best veel volgers heb gekregen. Een maand geleden is een aantal video's viraal gegaan. Mijn filmpjes zijn de hele wereld over gegaan en echt miljoenen keren bekeken. Blijkbaar heeft er ook iemand gekeken die voor de Golden Globes werkt."

Wat ze voor de opdracht heeft gekregen, mag ze niet zeggen. "Ik heb een heel streng contract getekend, maar ik kan je wel zeggen dat ik er blij mee ben. Ik kan er voorlopig heel veel inkt van kopen."