Dader steekpartij in Purmerend komt waarschijnlijk uit Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - (AT5) Een 36-jarige Amsterdammer werd op zaterdag 29 juli neergestoken in Purmerend, na een vechtpartij op de Koemarkt. In Opsporing Verzocht geeft de politie aan dat de dader waarschijnlijk uit Amsterdam-Noord komt. Hij wordt nog steeds gezocht.

Op zaterdagnacht zou het slachtoffer 'op een haar na' zijn doodgestoken. De man wist in eerste instantie te ontsnappen, maar zakte later in elkaar. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels gaat het volgens de politie al wat beter met hem.

Voorafgaand aan de steekpartij had de 36-jarige Amsterdammer ruzie met een groep mannen. Een aantal van de 'vechtersbazen' is al geïdentificeerd, zo meldt de politie. Zij zullen binnenkort worden gehoord.

Dader

Wie degene is die het slachtoffer neerstak, is daarentegen nog niet bekend. De politie zoekt daarom naar getuigen. De dader zou vrij tenger zijn en wordt rond de 20 tot 25 jaar geschat.

In de nacht van de steekpartij droeg hij een opvallend petje. Op beelden is te zien dat hij mank liep, terwijl hij wegvluchtte.

