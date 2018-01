Koepel Haarlem lijkt alsnog gered als onderwijsbolwerk

HAARLEM - Op het allerlaatste moment lijkt de Koepel in Haarlem gered als instelling voor universitair onderwijs. De stichting Panopticon heeft vijf instellingen gevonden die samen willen werken om 'een soort' universitair onderwijs aan te bieden in de voormalige gevangenis.

Het gaat onder meer om een instelling voor universitair ondernemersonderwijs, Liberal Arts en een Duitse hoge onderwijsinstelling 'SRH Gruppe'. Morgen zetten de instellingen hun handtekening op het contract.

Deadline

De gemeente had als eigenaar van het complex de deadline van 10 januari gesteld, morgen dus. Op die dag moesten er samenwerkingspartners zijn voor Panopticon, die gerechtigd zijn om universitair onderwijs aan te bieden. Lange tijd schermde Panopticon met de Open Universiteit en de Vrije Universiteit als partners. Maar deze haakten af.

En zo zag het ernaar uit dat de deadline niet zou worden gehaald. De Koepel zou dan een ongewisse toekomst hebben gehad, want er zijn genoeg ondernemers die staan te popelen om winkels of woningen in de voormalig gevangenis te bouwen.

Een blauwtje

"We hebben tot nu toe een blauwtje gelopen bij twee universiteiten in Nederland", zegt Jacqueline van der Sande van Panopticon vanavond. "Maar we hebben het gehaald en we zijn optimistisch dat de plannen alsnog van de grond komen."

Onduidelijk is nog op welke termijn de school de deuren voor de eerste studenten opent.