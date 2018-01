Deel dit artikel:











Grote brand in loods naast boerderij in Oostzaan onder controle Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen

OOSTZAAN - In een loods bij een boerderij aan de Haal in Oostzaan woedde vanavond rond 21.00 uur een grote brand. De brand is inmiddels onder controle.

Zowel de brandweer uit Purmerend, Wormerveer als Zaandam waren ter plaatse. Op het moment dat de brand woedde, waren de bewoners van de boerderij thuis. "De brandweer wist snel te handelen, het woonhuis heeft daardoor geen schade opgelopen", vertelt de woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.



Gasflessen

Hoewel de brand snel onder controle was, was er volgens de woordvoerder wel degelijk sprake van een gevaarlijke situatie. "Het is een opslag met apparatuur, waaronder gasflessen, en dus was daar in het begin wel sprake van." Er zijn geen gewonden gevallen.