Beverwijkse lijstduwer dreigt met kort geding: "Kandidaat-raadsleden weren bij stembureaus is een schande"

BEVERWIJK - De Beverwijkse Frans Koster wil een kort geding aanspannen tegen zijn gemeente. De lijstduwer van 'Vrij! Beverwijk' vindt het schandalig dat de gemeente vasthoudt aan het besluit om kandidaat-raadsleden niet toe te laten tot de stembureaus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

De gemeente Beverwijk staat met ingang van de komende verkiezingen niet toe dat kandidaat-raadsleden, van wie een groot aantal al decennia actief is bij de stemloketten, aanwezig zijn in het stemlokaal. Er zou sprake kunnen zijn van 'beïnvloeding van kiezers'.

'Een schande'

De voormalig VVD-wethouder is hier niet over te spreken. "Een schande", stelt hij. Volgens Koster is de verkiezingsdag 'dé gelegenheid om de mensen te spreken'. "Het gaat nota bene om lokale verkiezingen, dan is het uitermate belangrijk dat de raadsleden in contact komen met het publiek."

Achterliggende gedachte

Burgemeester Martijn Smit zegt dat mogelijke beïnvloeding niet de achterliggende gedachte is van het veranderde 'toegangsbeleid'. Wel vraagt hij zich af wat er op tegen is het te doen zonder kandidaat-raadsleden, maar mét andere mensen uit de bevolking. "Raadsleden werken allemaal hard en zien de mensen al heel vaak."

Frans Koster wijst onder meer op de grondwet, waarin is vastgelegd dat iedere burger zijn bijdrage moet kunnen leveren in het stemlokaal, kandidaat-raadslid of niet.