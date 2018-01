Molenaar van Santpoortse De Zandhaas: "Kunnen niet wachten om wieken weer te zien draaien"

SANTPOORT-NOORD - Molenaar Jos Kros is weer een gelukkig man. Al tien maanden staan de wieken van 'zijn' Korenmolen De Zandhaas ijzingwekkend stil, maar een nieuw wiekenkruis met roeden is eindelijk in aantocht.

Dat is nodig, want in maart vorig jaar werd door Rijksdienst van Cultureel Erfgoed het besluit genomen om 48 molens, waaronder De Zandhaas, stil te leggen. Reden is dat bij twee vergelijkbare molens bouten waren afgebroken die de molenroeden aan elkaar verbinden. "Dat was een grote teleurstelling, want je voelt je totaal machteloos", vertelt Kros aan NH Nieuws.

"Nu zijn de overeenkomsten getekend en worden we ook schadeloos gesteld door monumentenzorg. Een paar duizend euro, maar voor een klein bedrijf is dat gewoon heel veel geld", aldus een tevreden molenaar.

Belangrijk

De Zandhaas is een monument uit 1779. Meel wordt nog door molenstenen gemalen (met de stilstand van de wieken tijdelijk met elektromotor) en verkocht in de winkel. Kros is dan ook erg blij dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor het euvel. Want zonder draaiende roeden "is de ziel uit je bedrijf, een gevoelskwestie en bijna niet uit te drukken hoe belangrijk dat is."

Het wiekenkruis dat nu nog prijkt aan de voorzijde kan ieder moment worden gedemonteerd. De nieuwe wieken die in het Gelderse Aalten worden gemaakt worden dan rond maart/april verwacht. "We kunnen niet wachten tot we ze weer zien draaien."