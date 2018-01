Van burger naar politicus: "Ik ga Beverwijk weer op de kaart zetten"

BEVERWIJK - De 42-jarige Mendes Stengs uit Beverwijk zet zich al jaren in voor zijn buurt, maar loopt regelmatig tegen politieke regelgeving en besluitvorming aan. Omdat het hem als burger niet lukt iets te veranderen, wil hij het nu op politiek niveau proberen. In Motie Mendes volgen wij zijn politieke ambities op de voet.

Twee jaar geleden opende Mendes, na veel inspanning, een Huis van de Buurt. Een wijkcentrum waar de burgers aan het roer stonden. Los van gemeentebeleid. "Het was eigenlijk het huis van de toekomst", vertelt de Beverwijker. "Het was een multicultureel ontmoetingscentrum. Met het doel de eenzaamheid tegen te gaan en ook iets voor de jongeren te kunnen betekenen."



Huis van de Buurt

Mendes woont al ruim vijftien jaar in de wijk Oosterwijk in Beverwijk. Hij heeft zijn buurt over de jaren zien veranderen. "Meer werkloosheid, eenzaamheid en meer rotzooi op straat." Met het Huis van de Buurt wilde Mendes buurtbewoners verbinden. Maar ondanks het succes, "het was er druk en ik was al lang niet meer de enige die er bijeenkomsten organiseerde", moest het wijkcentrum na een jaar op last van de gemeente sluiten.



"De gemeente had geen idee hoe groot het succes was", vertelt Mendes. Hij denkt dat het wijkcentrum moest sluiten uit 'angst voor het onbekende'. "Het was iets wat ze niet kenden, zo'n burgerinitiatief. Ze willen blijkbaar liever betalen voor officiële gesubsidieerde projecten." De Beverwijker snapt dat niet en vindt dat de vindingrijkheid van burgers centraal moet staan.

Politieke ambities

Omdat de Beverwijker niet het type 'aan de zijlijn en toekijken is', wil hij nu de politiek in. "De overheid is totaal de verbinding met de bevolking verloren", vertelt Mendes, die hoopt op politiek niveau wel iets voor elkaar te krijgen. "Voor deze buurt, maar ook voor andere buurten. Ik wil Beverwijk weer op de kaart zetten."



