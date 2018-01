Na vertrek Friday is de vraag: Wie wordt de tweede spits van AZ?

ALKMAAR - ESTEPONA Fred Friday is vertrokken bij AZ en dus moeten de Alkmaarders na gaan denken over wie de positie van Friday in de selectie gaat innemen.

Discussie

Friday was een soort vaste invaller voor eerste spits Wout Weghorst. Verder speelt in de A-selectie van AZ niet echt over een ervaren diepe spits. "Dat is een afweging en een discussie", aldus trainer John van den Brom, "nu moeten we intern naar een oplossing kijken. We hebben genoeg jonge jongens."

Opties

Van den Brom doelt daarbij ondermeer op Myron Boadu. "Myron begint fit worden en gaat aansluiten. We hebben daarnaast niet voor niets Jelle Duin meegenomen. Ook hebben we Ferdy Druijf nog. En ook Levi Garcia kan daar nog spelen. We hebben wel wat opties."

Versterking

Toch sluit Van den Brom een tussentijdse versterking niet uit. "Kijk, we blijven altijd kijken of we ons zelf kunnen versterken. Dat geldt nu ook."

Ingestemd

Het vertrek van Fred Friday kwam niet geheel onverwacht. De spits had aangegeven meer aan spelen toe te willen komen. "We hebben lang met hem gesproken. We hebben uiteindelijk ingestemd met de wens daar invulling aan te geven.

Sparta

Van den Brom hoopt dat Friday zich kan ontwikkelen bij Sparta. "Ze hebben daar een goede en ervaren staf. Zij kunnen Fred helpen qua speelminuten en ontwikkeling zodat hij in de zomer als een betere Fred terug bij AZ kan komen."