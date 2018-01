Deel dit artikel:











Flinke schade na brand op woonboot in Landsmeer Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: Inter Visual Studio / Ron Vermeulen Foto: NH Nieuws/ Sjors Blauw

LANDSMEER - Op een woonboot gelegen aan de Kanaalweg in Landsmeer is vanmiddag rond 17.15 uur brand uitgebroken. De brand was rond 18.25 uur meester.

De bewoners van de woonboot konden gelukkig op tijd op de kade komen, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De boot heeft veel schade opgelopen, volgens de woordvoerder. Hij wist nog niet hoe de brand is ontstaan. Volgens een van de bewoners van de woonboot iss het vuur veroorzaakt door een petroleumkachel. Hij zou nog geprobeerd hebben het vuur uit te maken met een deken, maar slaagde hier niet in. Voorlopig verblijven de bewoners bij kennissen. Zo lag de boot er vanavond na de brand bij