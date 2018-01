Badhoevedorper sloopt geluidsschermen oude A9 eigenhandig

BADHOEVEDORP - Jarenlang keken Badhoevedorpers tegen de hoge geluidsschermen aan van de A9. Maar dat is verleden tijd, nu deze vandaag werden gesloopt. Strijder Piet Bouwhuis mocht helpen.

Samen met zijn actiegroep SnelWegErmee streed Piet 60 jaar voor de omlegging van de snelweg. April vorig jaar kwam er eindelijk een voor hem positief einde aan die strijd met de opening van de nieuwe A9.

Na die mijlpaal, was het vandaag opnieuw een bijzonder moment voor de Badhoevedorper. "Het laat me niet onberoerd", vertelt hij geëmotioneerd aan NH Nieuws. "Ik ben er erg blij mee, het is top."

De komende week worden de rest van de geluidsschermen en het groen gesloopt. In het voorjaar is Rijkswaterstaat naar verwachting klaar met de sloop van de oude A9. De gemeente start dan met het ontwikkelen van het gebied.