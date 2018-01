AZ-spits Friday tot eind van seizoen speler van Sparta

ALKMAAR - ESTEPONA AZ-spits Fred Friday is tot het eind van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam.

De Nigeriaanse aanvaller heeft nog een contract tot 2020 in Alkmaar. Friday is de tweede speler van AZ die in de winterstop verhuurd wordt aan de Rotterdammers. Linksbuiten Dabney dos Santos ging hem voor.

Net als Dos Santos kwam Friday niet in aanmerking voor een basisplaats. De Nigeriaan speelde veel in Jong AZ en moest het doen met af en toe een invalbeurt. Hij was de tweede spits achter Wout Weghorst.

In de laatste wedstrijd voor de winterstop scoorde de spits nog twee keer, waardoor AZ met 3-1 thuis won van SC Heerenveen.