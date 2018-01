De Dijk trekt keeper Roy Pistoor aan

AMSTERDAM - ASV De Dijk heeft doelman Roy Pistoor van Almere City aangetrokken. De afgelopen week waren liefst vier doelmannen op proef bij De Dijk.

De ploeg uit de tweede divisie had met Nick Borgman nog maar één keeper over nadat Jeroen Verhoeven en Stan Bijl kortgeleden stopten.

Lees ook: Keeper Verhoeven: "Je moet mij 's ochtends eens uit bed zien stappen"

De 27-jarige Pistoor speelde sinds 2015 bij Almere City, waar hij tweede doelman was. Dit seizoen kwam hij niet in actie voor de ploeg van Jack de Gier. Van 2012 tot 2014 speelde de in Alkmaar geboren keeper voor FC Volendam. ook kwam hij uit voor AGOVV en Helmond Sport.

De Dijk speelt zondag uit tegen de Treffers. Pistoor kan dan zijn debuut maken voor de club uit Amsterdam-Noord.