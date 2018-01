Man (86) die met scootmobiel door raam verzorgingstehuis reed overleden

NAARDEN - De 86-jarige man die vanmorgen met zijn scootmobiel door het raam van de eerste verdieping van een verzorgingstehuis reed is overleden. Dat meldt politie Gooi en Vechtstreek.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 10.00 uur in zorgwoning De Flank aan de Diaconessenlaan in Naarden. De man heeft vermoedelijk zijn scootmobiel in de verkeerde stand gezet, waarna hij door het raam van de eerste verdieping reed en op straat belandde.



De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus aan zijn verwondingen overleden.



Bewoners zagen het ongeluk gebeuren. Eerder sprak NH Nieuws al met directeur Lilian Verheul. "Hij kwam uit de lift, of ging naar de lift toe, en heeft z'n scootmobiel in de verkeerde stand gezet. Toen is hij richting de pui gereden en dwars door het raam naar buiten gekomen", aldus Verheul.



