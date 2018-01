Toerit A7 bij Hoorn-Noord richting Leeuwarden tijdelijk dicht

HOORN - De toerit Hoorn-Noord van de A7 in de richting van Leeuwarden is sinds gistermiddag dicht, vanwege een slecht wegdek. De afsluiting duurt tot donderdagochtend 6.00 uur, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Het verkeer komende vanaf de N302 heeft de komende dagen twee opties om om te rijden. Dat kan binnendoor via de N240, maar hier wordt wel veel drukte verwacht. Een tweede, snellere optie is de A7 richting Zaanstad op rijden en te keren bij Hoorn.

De toerit is zo lang afgesloten omdat het noodzakelijk is om een spoedreparatie uit te voeren. Dit zal worden gedaan in de nacht van woensdag op donderdag.