Icespeedway: met 130 km/u op spijkerbanden over het ijs

JULIANADORP - Bart Schaap (18) uit Julianadorp is helemaal klaar voor het WK icespeedway. Komend weekend racet hij in Finland om zich te kwalificeren voor de WK-wedstrijden in Rusland, Kazachstan, Duitsland en Nederland. "Minimaal een zesde plaats, maar ik ga natuurlijk voor de eerste plek."

Bart Schaap is geen onbekende in de motorsport: hij zit al sinds zijn derde op de motor. Inmiddels is hij een internationaal rijder die op hoog niveau al aardig mee kan komen. Pas drie jaar geleden is Bart begonnen met ijsracen. "Het is een levenswijze en ik zit bijna in het wereldkampioenschap. Dat maakt het voor mij speciaal."

Trainen in Zweden

In Nederland trainen is niet mogelijk. Bart oefent daarom noodgedwongen in Zweden. "De ijsbanen zitten niet op ons te wachten. We rijden zonder remmen met 90 km/u door de bocht. Het ijs moet minstens 25 centimeter dik zijn, want we breken met de spijkerbanden een hoop ijs weg."

Mocht hij er komend weekend in het Finse Ylitornio niet in slagen zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap, staat er dit seizoen toch nog een uitdagende race op het programma: de strijd om de Roelof Thijs Bokaal in het Heerenveense Thialf op 6 april aanstaande. Bart heeft er alle vertrouwen in: "Komt allen!"