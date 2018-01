Velsertunnel uur afgesloten door technische storing

VELSEN - Door problemen met het detectiesysteem is de Velsertunnel in de richting Beverwijk-Velsen tijdelijk afgesloten. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Ooggetuigen melden dat drie grote opleggers met auto's voor de tunnel stilstaan. Of deze te hoog geladen zijn en het detectiesysteem daarom op 'rood' gesprongen is, kan de VID niet bevestigen.



Het verkeer dat nu voor de tunnel vaststaat, wordt onder begeleiding gekeerd. Verkeer op de A22 wordt omgeleid via de Wijkertunnel. Voor de afrit Beverwijk op de A22 is een file ontstaan. Op het moment staat hier twee kilometer file, maar deze zal naar verwachting snel toenemen.



Update: Rond 17.00 uur is de tunnel weer open gegaan.