NH Kiest: Purmerenders strijden voor het behoud van hun geliefde Beusebos

PURMEREND - Al heel lang maken inwoners van Purmerend zich hard om 'hun' Beusebos te behouden. Of het nu tijdens een demonstratie is, of tijdens een politiek café: het Beusebos is een Heet Hangijzer onder de bewoners én de politiek.

"Handen af van het Beusebos, want geef je ze één vinger, dan pakken ze de hele hand", zegt vriend van het bos Martien Roelofs. Hij wordt naar eigen zeggen iedere keer weer verrast door de schoonheid van het bos. "Net kwam ik wat paddenstoelen tegen, die ik nog nooit eerder had gezien. Het eerste wat ik zo ga doen als ik thuiskom, is opzoeken welke ik net heb gezien", vertelt hij enthousiast voor de camera van NH Nieuws.

De gemeente ziet in het bos vlak langs de A7 een perfecte plek voor een groot Van der Valkhotel mét casino. Roelofs snapt dat het hotel langs een brede weg moet komen, maar zegt dat er meer opties zijn dan op de plek van het Beusebos. "Langs de N244 is er ook een flinke weg met veel verkeer en zo zijn er wel meer van dat soort locaties."

Hij is bang dat de dagen van het bos zijn geteld en dat zou doodzonde zijn. "Ik denk dat je urenlang moet zoeken naar een soortgelijk bos in de buurt van Waterland."

Reactie van de politiek

Mario Hegger, lijsttrekker van Stadspartij Purmerend, voelt weinig voor het behoud van het bos. "Wat ons betreft is het niet het Beusebos, maar de kom van de A7. Dat hotel moet er zeker komen, dat is goed voor de economie."

Patrick Blokzijl van D66 Purmerend is het daar niet mee eens. "We zien wel een meerwaarde voor een hotel in Purmerend, maar niet op deze locatie. We hebben in deze gemeente niet zo heel veel groen en al helemaal niet zo uniek als het Beusebos, waar alles zich veertig jaar lang op een natuurlijke manier heeft kunnen ontwikkelen."

Hegger belooft in ieder geval dat als zijn partij in de coalitie komt, het groen ook recreatief groen blijft. Blokzijl maakt zich harder voor de zaak: "Wij willen volledig behoud van het bos. Het hotel moet op een andere plek komen."

