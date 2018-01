Deel dit artikel:











Brand appartement Velserbroek: "Het leek wel een atoomwolk die ontsnapte" Foto: NH Nieuws / Inter Visual Studio

VELSERBROEK - De bewoners van de Maan Bastion in Velserbroek zijn vanochtend flink geschrokken van de brand die in het appartementencomplex woedde. "Eerst was het een beetje rook en ineens was het: boem!"

Ria Brand werd wakker van het geschreeuw van haar buurtbewoners. Ze liep naar het raam om te kijken wat er aan de hand was. "Het leek wel een atoomwolk die ontsnapte", vertelt ze. "Eerst was het een beetje rook en ineens was het 'boem!'. Een enorme rookwolk volgde."



De brand is mogelijk ontstaan in een magnetron. Bewoners werden geëvacueerd, "omdat zij last hadden van de rook die zich snel ontwikkelde, vertelt Michiel Beelen van Veiligheidsregio Kennemerland. Zij zijn opgevangen in sportcomplex Het Polderhuis. De bewoonster van het appartement dat in brand stond is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.