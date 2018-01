Doorgedraaide Noorse mishandelt KLM-purser op vlucht naar Panama

SCHIPHOL - Een Noors echtpaar heeft zich afgelopen vrijdag ernstig misdragen aan boord van een KLM-vlucht op weg naar Panama. De vrouw van het stel mishandelde een purser en moest de rest van de vlucht in bedwang worden gehouden. Man en vrouw zijn aangehouden en worden nu voor de rechter gedaagd door het Openbaar Ministerie (OM).

De schermutselingen vinden plaats op het moment dat het vliegtuig zich boven de Atlantische Oceaan begeeft. Waar de 33-jarige man het voornamelijk bij dreigende taal lijkt te houden, vertoont de vrouw agressief en gewelddadig gedrag. Het begint allemaal wanneer zij een bekertje naar de senior purser gooit onder luid gevloek en geschreeuw.

Vuistslag, harentrekken en bijten

Vanwege haar gedrag weigert de crew de vrouw nog verder alcohol te verschaffen, waarop de vrouw verhaal komt halen bij de pantry. Als zij geen gehoor vindt, slaat ze de purser met haar vuist in het gezicht. Vervolgens trekt ze aan de haren van de purser en maakt ze een schoppende beweging naar het hoofd van haar slachtoffer. Een collega kan de purser uiteindelijk uit de greep van de Noorse vrouw bevrijden.

Ovenwanten

De gezagvoerder grijpt in en slaat de vrouw in de boeien. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Zijn collega's moeten hem helpen door de vrouw met ovenwanten aan in bedwang te houden, omdat ze bijtende bewegingen maakt. Ook spuugt de vrouw in de richting van de co-piloot.

Al met al kost het de crew tien uur om het echtpaar onder controle te krijgen en te houden. Na de landing zijn beiden overgedragen aan de Panamese autoriteiten. Die hebben hen op de eerste terugvlucht naar Schiphol gezet onder politiebegeleiding. Op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee het tweetal aangehouden.

Strafzaak

De man en de vrouw zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat er een strafzaak volgt op 18 januari. De vrouw blijft tot aan die zitting vastzitten. De man is vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is dat hij dusdanig ernstig wangedrag heeft gepleegd.