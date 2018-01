Deel dit artikel:











Motoragent gewond na aanrijding met auto

UITHOORN - Een motoragent is vanmiddag gewond geraakt op de Zijdelweg in Uithoorn, toen hij in botsing kwam met een auto. Een woordvoerder van politie Amsterdam laat weten dat de agent naar het ziekenhuis is gebracht.

De automobilist is niet gewond geraakt. Wel sneuvelde een ruit van zijn auto. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Die is nog niet bekend. Van het raam aan de bestuurderskant van de auto is niet veel over.