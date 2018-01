Medebewoners geschrokken na ongeluk met scootmobiel: "Hij is dwars door het raam naar buiten gekomen"

NAARDEN - Een 86-jarige man uit Naarden is vanochtend zwaargewond geraakt toen hij met zijn scootmobiel door een raam op de eerste verdieping van een verzorgingstehuis reed. Bewoners van het verzorgingstehuis zagen het ongeluk gebeuren. "Het is echt heel erg dramatisch."

"Ik heb net met een mevrouw gesproken die op dat moment naar binnen wilde gaan. Zij hoorde in één keer glasgerinkel en een klap", vertelt directeur Lilian Verheul aan NH Nieuws. De bewoners zijn allemaal verschrikkelijk geschrokken. "Iedereen kent elkaar in dit gebouw."

De man is 86 jaar en woont enkele jaren in het verzorgingstehuis. "Hij kwam uit de lift, of ging naar de lift toe, en heeft z'n scootmobiel in de verkeerde stand gezet. Toen is hij richting de pui gereden en dwars door het raam naar buiten gekomen. Het is echt heel erg dramatisch", vertelt directeur Lilian Verheul aan NH Nieuws. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Lees ook: Man (86) rijdt met scootmobiel door raam eerste etage verzorgingstehuis Naarden

De man heeft met flinke snelheid het raam geraakt. "Het is gelaagd glas. Daar rijd je niet zo maar doorheen", zegt Verheul. De politie en het verzorgingstehuis onderzoeken het ongeval. "Als het nodig is, nemen we maatregelen", besluit Verheul.