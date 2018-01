Buurtbus kan drukte niet meer aan: "We hebben extra ondersteuning nodig"

AARTSWOUD - De Buurtbus tussen Schagen en Obdam kan de grote populariteit niet meer aan. Er staan dagelijks meer passagiers te wachten dan er in de busjes passen. Vooral in de ochtend zou er meer busvervoer nodig zijn.

De achtpersoonsbusjes op lijn 417 knappen soms uit hun jasje. "Van de week hadden we nog dat er twintig mensen in een busje zitten", vertelt voorzitter Cees van Langen, "Dat is eigenlijk gewoon onverantwoord." Maar de passagiers dan maar laten staan is ook geen optie. Die moeten dan weer een uur wachten voor de volgende komt.

De extra drukte komt waarschijnlijk vooral van scholieren en studenten die de buurtbus hebben weten te vinden en zo richting het treinstation gaan. "MBO-ers hebben nu ook een OV-jaarkaart. Obdam is een populaire opstapplaats voor de verbindingen naar Hoorn en Alkmaar en zeker richting Amsterdam. Dus ik denk dat dat een sterk zuigende werking heeft."

Praten

Van Langen wil zo snel mogelijk met Connexxion en de provincie om de tafel om over de problemen te praten. "Drie jaar geleden heeft Connexxion ons al geholpen met een extra bus tussen Hoogwoud en Obdam in de spitstijden maar dat is niet afdoende. We hopen dat we volgende week kunnen regelen dat de scholierenlijn 617 tot 10.00 uur kan blijven rijden. Want dan hebben we die piek ook weer opgevangen."