Tien jaar geëist na bijna fatale overval op Haarlems paar

HAARLEM - Tegen drie Amsterdammers is vandaag tien, acht en zes jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist voor de rechtbank in Haarlem. Zij hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) met buitensporig veel geweld zwaar letsel toegebracht aan twee Haarlemmers. De drie worden verdacht van poging tot doodslag of het medeplegen daarvan.

Op een augustusavond in 2016 zouden de drie een woning zijn binnengevallen aan de Brammershoop in Haarlem. Zij waren van plan een harddiskrecorder weg te nemen. Daarop zouden beelden van een eerder bezoek aan de galeriewoning staan en er werd door de Haarlemmers gedreigd met aangifte.

Oorspronkelijk ging het geschil om een paar honderd euro. Binnen de kortste keren ontploft de confrontatie en werden de Haarlemmers vijf en drie keer gestoken met een mes. De verdachten zeggen dat het om zelfverdediging ging. De Haarlemse bewoner van de woning zou met een groot mes als eerste hebben gezwaaid.

Geen hulp en diefstal

De drie mannen wordt kwalijk genomen dat ze geen hulp inriepen voor de gewonde mensen maar ervandoor gingen en ook nog spullen jatten uit het huis.

De Haarlemmer is nog steeds aan het revalideren van de messteken. Zijn partner was vandaag bij de zitting aanwezig, maar lag de week na de steekpartij in doodsstrijd op de intensice care.

Messen

De slachtoffers waren zelf ook niet van onbesproken gedrag. Zij hadden drugs in huis en vroegen een vriend om messen omdat ze bang waren voor de hoofdverdachte die die avond had aangekondigd naar hun huis te komen.

De slachtoffers hebben nog dagelijks te kampen met de gevolgen. Ook zouden zij worden bedreigd door het drietal verdachten. "Ik dacht: 'had ik dit maar niet overleefd'", zei de Haarlemse in haar slachtofferverklaring."In mijn ogen zijn jullie geen mensen, maar beesten. Ons leven is kapot door jullie."

'Beesten'

Haar partner is invalide, slikt veel morfine. Nog steeds zitten er bloedvlekken in het huis die niet weg kunnen worden gepoetst. Het paar wil weg, maar niemand zou daaraan meewerken. "Deze mannen zijn tekeergegaan als beesten", is de verklaring van dit slachtoffer.