Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Tweerichtingsverbod in centrum Alkmaar nog altijd van kracht Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Het éénrichtingsverkeer op de Wageweg-Bierkade in Alkmaar was vier jaar geleden het Heetste Hangijzer in de kaasstad. Sinds 2008 kan er geen rondje meer om het oude centrum worden gereden. Iets wat ondernemers, een aantal politieke partijen en gebruikers graag anders zouden zien.

Maar onder meer buurtbewoners, de Fietsersbond en milieu- en historische verenigingen juichen het éénrichtingsverkeer juist toe. Zij vrezen de terugkeer van luchtvervuiling, geluidsoverlast, trillingen en files voor de Friesebrug. De tegenstanders van het herinvoeren van tweerichtingsverkeer trokken toentertijd aan het kortste eind. De verkiezingsuitslag van eind 2014 zorgde er voor dat de nieuwe coalitie ging onderzoeken of het rondje rond het centrum voor automobilisten weer mogelijk zou worden. Meerdere dure onderzoeken werden uitgevoerd, maar tot opluchting van de buurtbewoners kwam de politiek op haar schreden terug: het bleek niet mogelijk. Eind goed, al goed, dachten de bewoners. Deur niet helemaal dicht

Maar helemaal wil wethouder Jan Nagengast de deur voor tweerichtingsverkeer of een andere oplossing op de Wageweg niet dichtgooien: "De wijk Oudorp aan de andere kant van het kanaal groeit en de oostelijke binnenstad is voor hen nog altijd moeilijk bereikbaar. Dus daar moet je nog geen streep onder zetten". Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl