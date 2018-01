Damil Dankerlui verkast naar Willem II

AMSTERDAM - Damil Dankerlui voetbalt de tweede helft van het seizoen voor Willem II. Ajax heeft daarover overeenstemming bereikt met de Tilburgers. Dankerlui stond nog tot de komende zomer onder contract bij de Amsterdammers.

Naar verluidt tekent Dankerlui een contract voor tweeënhalf jaar bij Willem II. Hoeveel geld er met de transfer gemoeid is werd niet bekend gemaakt door Ajax.

De 21-jarige speler uit Almere speelde vanaf 2011 in de jeugdopleiding van Ajax. De verdediger maakte in oktober 2013 zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong Ajax in de Jupiler League-wedstrijd VVV – Jong Ajax. De Ajacieden verloren dat duel met 5-1. Vorig seizoen was hij een vaste waarde in Jong Ajax, dit seizoen kwam hij twaalf keer in actie. Dankerlui speelde nooit een officieel duel in het eerste elftal.