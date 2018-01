Deel dit artikel:











Scholieren dagje vrij door gesprongen waterleiding Foto: Google Maps

BERGEN - Door een gesprongen waterleiding in Bergen mochten leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool vanochtend om 10:10 uur al naar huis. Er was een leiding lek in de wijk van de middelbare school, waardoor er geen water in het gebouw was.

Omdat de wc's droog stonden en er bij calamiteiten geen bluswater zou zijn, is besloten om alle leerlingen naar huis te sturen. Normaliter liepen de roosters door tot 16:10 uur, maar door de lekke leiding kregen de scholieren dus een extra dagje vrij. Oorzaak

Een aannemer raakte vanochtend tijdens werkzaamheden een hoofdleiding. Verschillende huishoudens zaten hierdoor zonder water. Het probleem is inmiddels opgelost.