Stokoude rails en lorrie gevonden bij werkzaamheden zeesluis IJmuiden

IJMUIDEN - De grond rond de nieuwe zeesluis in IJmuiden heeft een aantal historische relikwieën prijsgegeven. Tijdens graafwerkzaamheden kwam er niet alleen een verroest en verweerd stuk rails tevoorschijn, maar ook een lorrie die op die rails heeft gereden.

Volgens Rijkswaterstaat zijn beide vondsten gebruikt bij de bouw van de Noordersluis, die in 1929 werd afgerond. De lorrie, een treinstel dat handmatig of door een dier wordt voortgeduwd of -getrokken, werd gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen.

Wie de historische vondsten met eigen ogen wil zien, kan terecht bij het uitkijkpunt van aannemersconsortium OpenIJ. Dit uitkijkpunt ligt ten noorden van de Noordersluis. Ook andere vondsten worden daar tentoongesteld.