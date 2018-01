Deel dit artikel:











Terugblik Hete Hangijzers: Zaandammers omarmen nieuwe 'Bieb' na bezuinigingen Foto: NH Nieuws

ZAANSTAD - In 2014 sloten twee vestigingen van de Bieb in Zaanstad de deuren. De reden: een fikse bezuiniging, opgelegd door de gemeente. Luid protest was het gevolg. Hoe is het nu met de Bieb en wat is het alternatief? NH Kiest zocht het uit.

Twee Zaanse bibliotheken moesten in 2014 hun deuren sluiten. De verontwaardiging was groot, maar het alternatief voor leerlingen van zestig basisscholen is nu de Biebbus en dat bevalt goed. "Het is een leuke, fijne plek om te komen", vertelt een jonge scholier aan NH Nieuws. Negen ton

Vier jaar geleden werd er nog hard geprotesteerd tegen de sluiting. Democratisch Zaanstad, de Partij voor Ouderen en Veiligheid en de SP waren destijds fel tegen, maar het merendeel van de Zaanse gemeenteraad besloot dat de Bieb met bijna negen ton gekort mocht worden, waardoor twee locaties moesten sluiten. Marga Rosier, directeur van de Bieb, zegt dat de bezuiniging vier jaar geleden te vroeg kwam, maar zij ziet inmiddels vooral voordelen. "Door de bezuiniging zijn we een andere richting ingegaan en het gaat eigenlijk heel goed nu. Het was niet leuk, maar het gaat nu beter dan ooit." Toch wordt de oude Bieb nog steeds gemist door de leerlingen. "Ik had liever de grote bieb, want hier is het af en toe nog heel erg rommelig", zegt een scholier. Stofvangers

Inmiddels zijn ze bij de Bieb ook helemaal pro-digitaal. "Wat mij betreft lezen we over vijf jaar alles digitaal en zijn de echte boeken hier niets meer dan stofvangers", lacht Rosier. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl