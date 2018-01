Vriendin doodzieke Linda (51) haalt geld op voor laatste vakantie

VELSEN-NOORD - De 51-jarige Linda uit Velsen-Noord is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Vorige week kreeg de alleenstaande moeder te horen dat de vorm van kanker waar ze aan lijdt, bij haar niet verder te behandelen is. Om de doodzieke Linda nog één laatste vakantie met haar geliefden te geven, heeft vriendin Kelly Schockman een doneeractie opgezet.

In april 2017 kreeg Linda te horen dat ze longkanker had. Er was een kans dat er ook een uitzaaiingen in haar bijnieren waren, maar uit scans bleek dat in eerste instantie niet zo te zijn. Linda kreeg een behandeling voor longkanker en werd na een tijdje schoon verklaard.

"Maar vanaf het moment dat ze thuiskwam, wist ze dat er iets niet goed was", vertelt Kelly aan NH Nieuws. Linda moest weer naar het ziekenhuis en na een tijdje kwamen artsen erachter dat er een grote tumor op haar bijnier zit. "De arts vond hem te groot om te behandelen."

Wat wil je nog graag doen?

Gisteren ging Kelly langs bij haar oude buurvrouw en goede vriendin. "Ik vroeg haar: 'Wat wil je nog graag doen?' Dat vond ze erg moeilijk om te beantwoorden, omdat het einde dan dichtbij is." Linda vertelde dat ze graag nog een keer samen wil zijn met haar 16-jarige zoon, ouders en goede vrienden.

Vanwege haar financiële situatie is Linda sinds 2007 niet meer op vakantie geweest. Kelly probeert nu een weekendje weg te organiseren in luxe vakantiepark voor Linda en haar naasten. "Een vriend heeft een bus geregeld. Daar kan iedereen in", aldus Kelly. Met de inzamelingsactie Help Linda nog één x genieten! hoopt Kelly genoeg geld op te halen om alle andere onkosten te kunnen betalen.

De actie staat pas sinds een dag online en nu al is een groot deel bij van het streefbedrag opgehaald. "Heel erg mooi", reageert Kelly op de gulle giften. Het streefbedrag van de actie is 1500 euro, maar volgens Kelly is eigenlijk 1800 euro nodig om het verblijf, eten en andere activiteiten voor iedereen te betalen.

Postbode en vrijwilliger

Linda heeft heel veel gedaan voor haar woonplaats en de inwoners. "In Velsen-Noord kent iedereen Linda. Van haar werk als postbode, maar ook als vrijwilliger bij De Stek. Daar kookte ze voor ouderen."

Dat veel mensen Linda kennen is ook terug te lezen in de reacties op de inzamelingsactie. "De laatste keer dat we elkaar spraken was je nog zo positief en overtuigd van een goede afloop. Hopelijk geniet je snel nog van het weekendje weg met je dierbaren om je heen", is te lezen.